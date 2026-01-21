Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan göreve başlama mesajı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye'den Eskişehir'e atanan Vali Erdinç Yılmaz, görevine başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:41
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan göreve başlama mesajı
        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye'den Eskişehir'e atanan Vali Erdinç Yılmaz, görevine başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdir ve tensipleriyle şehitler diyarı Osmaniye'den, kuruluşun ve kurtuluşun simge şehirlerinden biri olan sevgi şehri Eskişehir Valiliği görevine atanmış olmanın onurunu, gururunu ve sorumluluğunu büyük bir heyecanla taşıdığını belirtti.

        Eskişehir'in meslek hayatında ve gönül dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Daha önce bu kadim şehirde Sivrihisar ve Tepebaşı ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmış bu süre zarfında şehrin sokaklarını, insanlarının nezaketini, kültürünü, dayanışma ruhunu, sosyal yapısını, kültürel değerlerini ve idari dinamiklerini yakından tanıma imkanı bulmuş, insanımızın beklenti ve ihtiyaçlarını bilen bir idareciyim. Bu nedenle Eskişehir Valiliği görevini üstlenmek, benim için yabancısı olmadığım bir şehre, güçlü bir aidiyet ve sorumluluk duygusuyla hizmet etme anlamı taşımaktadır."

        Yılmaz, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Eskişehir'in, Sivrihisar'ın kadim mirası, Odunpazarı'nın tarihi dokusu, Yunus Emre'nin hoşgörü anlayışı, Nasreddin Hoca'nın hikmetli düşüncesi ve Porsuk Çayı'nın şehre kattığı estetikle Anadolu'nun en müstesna şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Köklü kültürüyle geçmişi yaşatan, güçlü sanayisi ve verimli tarım alanlarıyla üretimi destekleyen, üniversiteleriyle gençliğin ve bilimin merkezi olan Eskişehir, çağdaş şehircilik anlayışı doğrultusunda geçmiş ile geleceği uyum içinde buluşturan nadide şehirlerimizdendir." değerlendirmesinde bulundu.

        Dünyanın ve Türkiye'nin en güvenli, yaşam kalitesi en yüksek illerinden biri olan Eskişehir'de, huzur iklimini korumanın ve daha da ileriye taşımanın en temel hedeflerinden olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Sanayisiyle üretimin, tarımıyla emeğin, üniversiteleriyle gençliğin ve bilimin, turizmiyle kültürel zenginliğin merkezi olan bu güzel şehirde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Kapımız her daim vatandaşlarımıza açık, gönlümüz her bir hemşehrimizin derdiyle birdir. Hukukun üstünlüğünü esas alan, insanı merkeze koyan, adil, şeffaf ve güven veren, toplumun her kesimini kucaklayan ve birleştiren bir yönetim anlayışıyla Eskişehir'e hizmet edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayan, şehrimizin sesi olan yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızla da her zaman açık, samimi ve yapıcı bir iş birliği içerisinde olacağız."

        Şehrin ortak değeri olan Eskişehirspor'un yeniden eski şaşaalı ve başarılı günlerine kavuşması adına üzerlerine düşen desteği ve motivasyonu kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, tüm paydaşlarımız ve basınımızla el ele vererek Eskişehir'i daha müreffeh, daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle bu onurlu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyor, bugüne kadar Eskişehir'e hizmet etmiş tüm valilerimize, mülki idare amirlerimize ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyor, Eskişehir Valiliği görevimin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

