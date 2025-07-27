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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de market sahibine palayla saldıran şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla market sahibine palayla saldıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de market sahibine palayla saldıran şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla market sahibine palayla saldıran zanlı tutuklandı.

        Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak'taki bir markete gelen A.İ. aldığı dondurmayı eridiği gerekçesiyle değiştirmek istedi.

        Market sahibinin dondurmayı değiştirmemesi üzerine A.İ. palayla kasa arkasındaki R.B'ye (60) saldırmaya başladı.

        R.B. ise A.İ'ye yanında bulunan vantilatörle karşılık verdi.

        Polis tarafından gözaltına alınan A.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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