Eskişehir'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Uzman ekibin narkotik köpeği ile yaptığı aramada, otomobilin arka koltuğunun alt kısmına poşet içine gizlenmiş halde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir süredir takip edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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