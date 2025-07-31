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        Eskişehir'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde 1 kilo 46 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:26
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        Eskişehir'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde 1 kilo 46 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir süredir takip edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durduruldu.

        Uzman ekibin narkotik köpeği ile yaptığı aramada, otomobilin arka koltuğunun alt kısmına poşet içine gizlenmiş halde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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