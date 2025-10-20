Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dünya Gıda Günü'nü öğrencilerle kutladı

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekimde kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında İnönü ilçesindeki Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu'nda etkinlik gerçekleştirdi. Bu yılın teması "Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için el ele" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:46
        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekimde kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında İnönü ilçesindeki Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu’nda etkinlik gerçekleştirdi. Bu yılın teması “Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için el ele” olarak belirlendi.

        Etkinlikte öğrencilere gıda güvenliği, gıdanın sürdürülebilirliği, gıda israfının önlenmesi ve suyun verimli kullanımı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, market ürünlerinde doğru etiket okuma uygulamalı olarak anlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, burada yaptığı konuşmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        “Gıda sadece karnımızı doyurmak için değil, sağlıklı büyüyebilmemiz için gereklidir. Az yemek vücudu zayıflatırken fazla yemek obeziteye yol açabilir. Bu nedenle her besini kararında tüketmek gerekir.”

        Çil, gıdaya saygı göstermenin, israf etmeden tüketmenin ve su kaynaklarını tasarruflu kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere kek, süt ve helva ikram edildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, gıda farkındalığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

