        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nde "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseri düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 01:32 Güncelleme: 21.10.2025 - 01:32
        Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki açılış konserinde şef Murat Sümer yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

        Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

        24 Ekim'e kadar sürecek organizasyon kapsamında, sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

