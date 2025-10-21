Anadolu Üniversitesi'nde "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseri düzenlendi
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseriyle başladı.
Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki açılış konserinde şef Murat Sümer yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
24 Ekim'e kadar sürecek organizasyon kapsamında, sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.
