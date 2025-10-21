Anadolu Üniversitesi'nde "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseri düzenlendi

24 Ekim'e kadar sürecek organizasyon kapsamında, sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

