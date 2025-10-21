Eskişehir Valisi Aksoy narko tırı ziyaret etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için konumlanan narko tırı ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için konumlanan narko tırı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Valilik Meydanı'ndaki narko tırı ziyareti sırasında yetkililerden yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Vali Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.