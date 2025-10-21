Eskişehir Valisi Aksoy narko tırı ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Valilik Meydanı'ndaki narko tırı ziyareti sırasında yetkililerden yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için konumlanan narko tırı ziyaret etti.

