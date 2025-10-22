Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaral...
        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaral...
        Eskişehir'de kızı ile torununu öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
        Eskişehir'de kızı ile torununu öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
        Kızı ve torununu öldüren sanık, eşini 3 ay evden çıkarmamış
        Kızı ve torununu öldüren sanık, eşini 3 ay evden çıkarmamış
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Eskişehir'deki Yeşilay Fest'te gençlerle buluşt...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Eskişehir'deki Yeşilay Fest'te gençlerle buluşt...
        Eskişehir'de Yeşilay Fest başladı
        Eskişehir'de Yeşilay Fest başladı
        Anneden, diyabetli kızına anlık 'teknolojik' takip
        Anneden, diyabetli kızına anlık 'teknolojik' takip