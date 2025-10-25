Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı

Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında da idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.