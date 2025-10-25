Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
Eskişehir genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan geniş çaplı uygulamada binlerce kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Trafik denetimlerinde 8 araç sahibine ceza uygulandı.
Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında da idari işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.