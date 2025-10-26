Mahmudiye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde traktörle pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde traktörle pikabın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Işıklar Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde seyreden B.S. idaresindeki 40 KE 367 plakalı traktörle, H.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen pikap çarpıştı.
Kazada her aracın sürücüsü de hafif yaralandı.
Yaralı sürücülere sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.