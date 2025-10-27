Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında, Batıkent Ticaret Borsası İlkokulunda öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:49
        Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında, Batıkent Ticaret Borsası İlkokulunda öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, diyetisyenler ile UMKE ve acil sağlık ekipleri tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, temel ilk yardım, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği ve bulaşıcı hastalıklar konularında bilgilendirme yapıldı.

        Program süresince öğrenciler, interaktif sunumlar ve uygulamalı gösterimler aracılığıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğrenme fırsatı bularak, okul önünde kurulan bilgilendirme stantlarında çeşitli farkındalık çalışmalarından faydalandı.

        Etkinlik boyunca öğrenciler, sağlık ekipleriyle birebir iletişim kurarak hem eğlenceli hem de öğretici deneyim yaşadı. Katılımcılardan ilgi gören etkinliğin, çocukların sağlık farkındalığını artırmayı, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi ve doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

