Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında, Batıkent Ticaret Borsası İlkokulunda öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, diyetisyenler ile UMKE ve acil sağlık ekipleri tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen, temel ilk yardım, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği ve bulaşıcı hastalıklar konularında bilgilendirme yapıldı.

Program süresince öğrenciler, interaktif sunumlar ve uygulamalı gösterimler aracılığıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğrenme fırsatı bularak, okul önünde kurulan bilgilendirme stantlarında çeşitli farkındalık çalışmalarından faydalandı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, sağlık ekipleriyle birebir iletişim kurarak hem eğlenceli hem de öğretici deneyim yaşadı. Katılımcılardan ilgi gören etkinliğin, çocukların sağlık farkındalığını artırmayı, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi ve doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçladığı bildirildi.