        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Özel Ellerden Özel Lezzetler" projesiyle öğrenciler yurt dışı tecrübesi kazandı

        "Özel Ellerden Özel Lezzetler" Erasmus+ KA122-VET projesi kapsamında, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciler, yeme içme hizmetleri ve mutfak alanında mesleki becerilerini geliştirmek üzere yurt dışında staj programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:12
        Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulundan yapılan açıklamaya göre, proje ile öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri, uluslararası tecrübe kazanmaları ve sosyal hayata daha bağımsız şekilde katılmaları hedeflendi.

        Bu kapsamda öğrenciler, Hollanda'nın Amsterdam ve Macaristan'ın Budapeşte kentlerinde iki hafta süren uygulamalı eğitim programlarına dahil oldu. Programda her iki ülkede de 5 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan ekipler yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

