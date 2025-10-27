Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi

        Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:24
        Eskişehir'de direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi
        Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan H.K. idaresindeki 16 ACR 477 plakalı kamyonet, direksiyonu kitlenmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

        Yol üzerinde savrulan kamyonet, şarampole yuvarlanarak yan yattı.

        Araç sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

