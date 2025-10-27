Eskişehir'de direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi
Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen kamyonet şarampole devrildi.
Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan H.K. idaresindeki 16 ACR 477 plakalı kamyonet, direksiyonu kitlenmesi nedeniyle kontrolden çıktı.
Yol üzerinde savrulan kamyonet, şarampole yuvarlanarak yan yattı.
Araç sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
