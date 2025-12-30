Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı

        Eskişehir Valiliğinin himayesinde kentteki eğitim kurumlarında sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Eğitimde İş Birliği Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:57
        Eskişehir'de "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı
        Eskişehir Valiliğinin himayesinde kentteki eğitim kurumlarında sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Eğitimde İş Birliği Protokolü" düzenlenen törenle imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında gerçekleşen protokol imza törenine katıldı.

        Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, eğitimin toplumların gelişimindeki belirleyici rolüne dikkati çekerek, üniversiteler ile milli eğitim camiası arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Bu protokolün öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrencilerin bilimsel, kültürel donanımına önemli katkılar sunacağını belirten Aksoy, iş birliğinin Eskişehir'in eğitim vizyonuna değer katacağını vurguladı.

        Törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın protokol kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

        Protokol kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bilimsel, kültürel, teknolojik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, karşılıklı uzmanlık paylaşımının sağlanması, ortak eğitim faaliyetleri, projeler ve akademik çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

        Bu iş birliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi arasında sürdürülebilir bir eğitim iş birliği çerçevesi oluşturulması öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

