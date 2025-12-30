Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıdalara yönelik denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıdalara yönelik denetimlerini artırdı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sahada denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimler kapsamında yılbaşı döneminde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi ve tavuk eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ile benzeri gıdalar kontrol edildi.

        İşletmelerde sahte ve kaçak alkol başta olmak üzere ürünlerin izlenebilirliği, hijyen şartları ve çalışan hijyeni konularında resmi kontroller yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı
        Eskişehir'de "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı
        Dökmeci'den personele 4'er bin lira yılbaşı primi
        Dökmeci'den personele 4'er bin lira yılbaşı primi
        Kayıp işitme engelli kadından iyi haber Polis ekipleri kaybolan genç kadını...
        Kayıp işitme engelli kadından iyi haber Polis ekipleri kaybolan genç kadını...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026'nın mutlu bir yıl olmasını temenni ett...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026'nın mutlu bir yıl olmasını temenni ett...
        Eskişehir'de yılbaşı öncesi gıdaya yakın takip
        Eskişehir'de yılbaşı öncesi gıdaya yakın takip
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı