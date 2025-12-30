Eskişehir'de yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla tüketimi artması beklenen gıdalara yönelik denetimlerini artırdı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla sahada denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında yılbaşı döneminde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi ve tavuk eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ile benzeri gıdalar kontrol edildi.

İşletmelerde sahte ve kaçak alkol başta olmak üzere ürünlerin izlenebilirliği, hijyen şartları ve çalışan hijyeni konularında resmi kontroller yapıldı.