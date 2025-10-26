Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de cumhuriyetin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği yapıldı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:53
        Eskişehir'de cumhuriyetin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, içinde 5 yaşındaki torunu Pars Şener'in de yer aldığı "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

        Öztürk'ün uçuşunun ardından ellerinde Türk bayrakları bulunan, Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.

        Ortaya çıkarılan Türk bayrağının yıldızını ise Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in, "Yeni Menekşe" adlı uçağı oluşturdu. Etkinlik, havadan dronla da görüntülendi.

        Semin Öztürk Şener, gazetecilere, cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

        "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliğinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Şener, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

        Organizasyon, Şener'in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

