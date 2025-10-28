Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de öğrencilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

        Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Mustafa Kemal İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102'nci yılı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:03
        Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İÇEM Müdürü Prof. Dr. Zerrin Turan, okul müdürü Işıl Aktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde tamamlanan yürüyüş, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

