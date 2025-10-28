Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü başka bir araçla çarpıştı

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın hasar görmesine neden olan sürücü, olay yerinden kaçarken başka bir araçla çarpıştı.

