        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü başka bir araçla çarpıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:35
        Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü başka bir araçla çarpıştı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobile çarparak 3 aracın hasar görmesine neden olan sürücü, olay yerinden kaçarken başka bir araçla çarpıştı.

        Gazi Yakup Satar Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AJF 036 plakalı otomobil, park halindeki 26 SP 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil, önündeki kamyonete ve hafif ticari araca zarar verdi.

        Kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre ileride karşı şeritten gelen Mustafa A. idaresindeki 26 B 5563 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. 26 AJF 036 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 26 AJF 036 plakalı otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

