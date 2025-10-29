Anadolu Üniversitesi'nden Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Sivriservi, Doğa Sporları Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Çiğdem Suzan Çardak, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personelinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, doğaseverler Doğanlı Kale, Gerdekkaya Anıtı ve Yazılıkaya rotasını izledi.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

