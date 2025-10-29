Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nden Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü

        Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesi'nden Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Yazılıkaya Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Sivriservi, Doğa Sporları Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Çiğdem Suzan Çardak, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personelinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, doğaseverler Doğanlı Kale, Gerdekkaya Anıtı ve Yazılıkaya rotasını izledi.

        Yürüyüşün sonunda katılımcılar, fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü başka bir araçla ç...
        Eskişehir'de park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü başka bir araçla ç...
        Eskişehir Valisi Aksoy, kentteki asırlık firmaları ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Aksoy, kentteki asırlık firmaları ziyaret etti
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye k...
        Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye k...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Cum...
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Cum...