Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'de Mahmudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de Mahmudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamındaki çalışma sonucu 5 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, arazide kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yaka...
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yaka...
        1,5 yaşındaki çocuğun boynunu kesen sanığa 21,5 yıl hapis
        1,5 yaşındaki çocuğun boynunu kesen sanığa 21,5 yıl hapis
        Eskişehir'de arkadaşının çocuğunu falçatayla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay h...
        Eskişehir'de arkadaşının çocuğunu falçatayla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay h...
        İşitme engelli milli yüzücüler İdil ile Irmak, Tokyo'da madalya için kulaç...
        İşitme engelli milli yüzücüler İdil ile Irmak, Tokyo'da madalya için kulaç...
        Eskişehir'de "Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'de "Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'de Cumhuriyet Pastasını 102 yaşındaki Ali Sezer kesti
        Eskişehir'de Cumhuriyet Pastasını 102 yaşındaki Ali Sezer kesti