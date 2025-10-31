Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Eskişehir'de Mahmudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamındaki çalışma sonucu 5 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
