Anadolu Üniversitesi'nde "sürdürülebilir mutfak" konuşuldu

Yerel ürünlerin sürdürülebilir mutfağın temel bileşenlerinden olduğunu anlatan Çiftçi, "Yerelliğin korunması, çevresel etkilerin azaltılması, yerel ekonominin desteklenmesi ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemlidir." dedi.

Anadolu Üniversitesi Adili Sadık Bahçe Seminer Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Bolu Mengen Tohum Ambarı Kurucusu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi sürdürülebilir mutfak anlayışının çevresel olduğu kadar toplumsal bir yönü bulunduğunu vurguladı.

