        Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nde "sürdürülebilir mutfak" konuşuldu

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:45
        
        Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu tarafından "Yerel Ürünlerden Sürdürülebilir Mutfağa" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Anadolu Üniversitesi Adili Sadık Bahçe Seminer Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Bolu Mengen Tohum Ambarı Kurucusu ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi sürdürülebilir mutfak anlayışının çevresel olduğu kadar toplumsal bir yönü bulunduğunu vurguladı.

        Yerel ürünlerin sürdürülebilir mutfağın temel bileşenlerinden olduğunu anlatan Çiftçi, "Yerelliğin korunması, çevresel etkilerin azaltılması, yerel ekonominin desteklenmesi ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemlidir." dedi.

        Çiftçi ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürüttükleri, atalık topumların kayıt altına alınıp çoğaltıldığı "Tohum Ambarı Projesi" hakkında bilgi verdi.

        Söyleşiye, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi Gökhan Şallı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

