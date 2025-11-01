Eskişehir'de otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
İ.Y. idaresindeki 26 AKD 302 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Bu sırada aracına binmeye çalışan M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Kazada 4 araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.