        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:32
        Eskişehir'de beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        M.A.A. idaresindeki 26 ABK 202 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton dubaya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

