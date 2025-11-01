Eskişehir'de beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
M.A.A. idaresindeki 26 ABK 202 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton dubaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
