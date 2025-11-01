Eskişehir'de beton dubaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.