Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Kurye olarak görev yapan M.B'nin kullandığı 26 ANA 117 plakalı motosiklet, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ile Adalet Caddesi kesişiminde B.Y. idaresindeki 03 AGP 945 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletli kurye, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
