AK Parti'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları tamamlandı

AK Parti Eskişehir teşkilatı bünyesinde yer alan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının yapıldığını bildirildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, her iki ilçenin temayül yoklamalarının teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Temayül yoklamalarının İl Koordinatörü Nazif Barış Çiftçioğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla 2 Kasım Pazar günü yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Tepebaşı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması saat 11.00-14.30 saatleri arasında, Odunpazarı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması ise 15.30-18.30 saatleri arasında ilçe binalarında gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teşkilat mensuplarının ilçe başkanı olarak görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandığı ifade edilerek, "Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilât Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak." denildi.