Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları tamamlandı

        AK Parti Eskişehir teşkilatı bünyesinde yer alan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının yapıldığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde temayül yoklamaları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir teşkilatı bünyesinde yer alan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının yapıldığını bildirildi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, her iki ilçenin temayül yoklamalarının teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Temayül yoklamalarının İl Koordinatörü Nazif Barış Çiftçioğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla 2 Kasım Pazar günü yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Tepebaşı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması saat 11.00-14.30 saatleri arasında, Odunpazarı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması ise 15.30-18.30 saatleri arasında ilçe binalarında gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, teşkilat mensuplarının ilçe başkanı olarak görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandığı ifade edilerek, "Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilât Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak." denildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, temayül yoklamalarının, teşkilatın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Süreç kendi akışında sıkıntısız şekilde devam ediyor. Genel Merkezimiz temayül sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde kararını verecek. İlçelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
        Dervişoğlu: Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz
        Dervişoğlu: Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz
        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerç...
        Eskişehir'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 11 bin 154 denetim gerç...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin 4. Olağan İl Ko...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin 4. Olağan İl Ko...
        Eskişehir'de bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişi gözaltında
        Eskişehir'de bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişi gözaltında
        Eskişehir'de 2 yılda 708 dilenci tespit edildi
        Eskişehir'de 2 yılda 708 dilenci tespit edildi