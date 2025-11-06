Rektör Adıgüzel'den Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunun 67. yılı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Adıgüzel, mesajında, Yunus Emre'nin "Bu kapıya eğri yaraşmaz" sözünü hatırlatarak, her sabah kampüs girişindeki Yunus Emre heykelinin önünden geçerken bu öğüdü düşündüğünü belirtti.

Yunus Emre'nin bahsettiği kapının aslında gönüllerin kapısı olduğunu vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Doğruluğun, emeğin, sevginin ve bilginin kapısı. Anadolu Üniversitesi de tıpkı o kapı gibi, 67 yıldır bu değerlere yaslanarak ayakta duran bir bilim yuvasıdır. Bir mezunu olarak Yunus Emre'nin sabrını, emeğini ve insan sevgisini kendine rehber edinen bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İsmiyle özdeşleştiğimiz Anadolu gibi, üniversitemiz de yaşam boyu eğitim şiarıyla, bilim ve sanatı insanla buluşturur."

Üniversitede emeği geçen akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ve tüm paydaşlara teşekkür eden Adıgüzel, doğrulukla üretmeye ve sevgiyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.