Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Rektör Adıgüzel'den Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunun 67. yılı mesajı

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rektör Adıgüzel'den Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunun 67. yılı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Rektör Adıgüzel, mesajında, Yunus Emre'nin "Bu kapıya eğri yaraşmaz" sözünü hatırlatarak, her sabah kampüs girişindeki Yunus Emre heykelinin önünden geçerken bu öğüdü düşündüğünü belirtti.

        Yunus Emre'nin bahsettiği kapının aslında gönüllerin kapısı olduğunu vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

        "Doğruluğun, emeğin, sevginin ve bilginin kapısı. Anadolu Üniversitesi de tıpkı o kapı gibi, 67 yıldır bu değerlere yaslanarak ayakta duran bir bilim yuvasıdır. Bir mezunu olarak Yunus Emre'nin sabrını, emeğini ve insan sevgisini kendine rehber edinen bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İsmiyle özdeşleştiğimiz Anadolu gibi, üniversitemiz de yaşam boyu eğitim şiarıyla, bilim ve sanatı insanla buluşturur."

        Üniversitede emeği geçen akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ve tüm paydaşlara teşekkür eden Adıgüzel, doğrulukla üretmeye ve sevgiyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışı...
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılışı...
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de panelde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de panelde konuştu:
        Özgür Özel: Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması beka soru...
        Özgür Özel: Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması beka soru...
        Eskişehir'de abart egzozlu otomobil kullanan sürücüye para cezası uygulandı
        Eskişehir'de abart egzozlu otomobil kullanan sürücüye para cezası uygulandı
        Hesabına yanlışlıkla 2,3 milyon lira gönderilen akademisyen parayı bankaya...
        Hesabına yanlışlıkla 2,3 milyon lira gönderilen akademisyen parayı bankaya...
        7 milyon 500 bin liralık kaçak tütün ile boş makaron TIR'da ele geçirildi
        7 milyon 500 bin liralık kaçak tütün ile boş makaron TIR'da ele geçirildi