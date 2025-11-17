Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" başladı

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümünce düzenlenen "17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" Sinema Anadolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümünce düzenlenen "17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" Sinema Anadolu'da başladı.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Grafik Bölümünün bu yıl 40. yılını kutladığını belirterek, yalnızca Eskişehir'e ve Türkiye'ye değil, dünyadaki grafik sanatları birikimine de katkı sunduğunu bildirdi.

        Ayrıca 17 yıldır kesintisiz düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği'nin bugün dünya çapında yüzlerce sanatçı ile binlerce öğrencinin buluştuğu önemli bir platform haline geldiğini belirten Adıgüzel, "Bu yılı 'Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı' ilan ettik. Grafik Bölümümüz, 17 yıldır Yunus Emre'nin sözlerini estetik bir dille görünür kılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 16 sergi açıldı. Yunus Emre'nin sevgi ve insanlık anlayışını grafik sanatları aracılığıyla yeniden yorumlayan eserleri Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde göreceğiz." ifadesini kullandı.

        GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman da yazının tarihsel ve estetik önemine dikkati çekti.

        Yazının en eski iletişim sembollerinden olduğunu kaydeden Kahraman, "Harfler yalnızca biçim değil, kendimizi anlamlandırma çabamızın güçlü simgeleridir. Kaligrafi, elin ritmiyle duygunun biçime dönüştüğü bir ifade, tipografi ise düşüncenin düzenle buluştuğu çağdaş iletişimin dilidir." diye konuştu.

        Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ise etkinliğin öğrenciler için önemli bir öğrenme alanı olduğunu vurgulayarak, program kapsamında konferanslar, sergiler ve atölyelerin düzenleneceğini anlattı.

        Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan sanatçı ve akademisyenler mesleki deneyimlerini paylaştı.

        Etkinliğin, Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde açılacak Yunus Emre Sergisi ve 18-21 Kasım'da GSF'de düzenlenecek çalıştaylarla devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        İsmetpaşa Camii'nin çevresinde çalışmalar başladı
        İsmetpaşa Camii'nin çevresinde çalışmalar başladı
        Yaşlıların dijital okuryazarlığını güçlendirmek için önemli adım
        Yaşlıların dijital okuryazarlığını güçlendirmek için önemli adım
        Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları sürüyor
        Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları sürüyor
        17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" başladı
        17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" başladı
        Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' konulu konferans ESOGÜ MMF...
        Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' konulu konferans ESOGÜ MMF...
        Türkiye birinciliği Eskişehir'den İlkokul öğrencilerinden Nasreddin Hoca Fı...
        Türkiye birinciliği Eskişehir'den İlkokul öğrencilerinden Nasreddin Hoca Fı...