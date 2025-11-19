Tuval gibi kullandığı camı sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor

YAVUZ EMRAH SEVER / ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan çağdaş cam sanatçısı Sevgi Taner Avcı, tuval gibi kullandığı cam yüzeyinde kazıma tekniğini kullanarak kırılgan malzemeyi sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Avcı, cam sanatıyla İstanbul'daki Cam Ocağı Sanat Merkezi'nde tanıştı.

Merkezde alevle şekillendirme tekniği eğitimi alan Avcı, ardından köklü cam sanatı uygulamalarıyla ünlü İtalya'nın Murano Adası'nda düzenlenen cam boncuk atölyesine katıldı.

Avcı, mezun olduğu üniversitenin cam bölümünde cam teknikleri konusunda eğitimiyle kendisini geliştirmeyi sürdürerek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına kentteki ilk "Alevle Şekillendirme Cam Atölyesi"ni hayata geçirdi.

Uzun yıllar bu atölyede eğitimler veren Avcı, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nde alevle şekillendirme dersleri de verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir yıl kalarak çağdaş sanatla ilgili sergi, atölye ve müzeleri gözlemleyen Avcı, 2007 yılında kurulumunda bulunduğu Eskişehir'deki Çağdaş Sanatlar Cam Müzesi'nin Cam Bölümü Sorumlusu olarak görev aldı. Sevgi Taner Avcı, 2010 yılında elmas uçlu motorlu kalemi kullanarak camın yüzeyine kazıma tekniğiyle çizdiği tüyler, danteller, tüller ve çeşitli kumaş dokuları gibi çeşitli şekillerle eserler üretmeye başladı. Sabırla işlediği camın yüzeyini bir tuval gibi kullanan Avcı, ışık ve gölgenin sınırlarını zorlayan eserlerinden 3 kişisel sergi açtı. Yurt dışında birçok karma sergide yer alan Avcı, geçen ay davet aldığı İtalya'da gerçekleşen 15'inci Floransa Bienali'ne cam üzerine kazınmış tüy imgelerinden oluşan 20 eserden oluşan "Uçuşan Tüyler Serisi" ile katıldı. Bienalde eserleriyle hem kendi kategorisinde ödül kazanan hem de jüri özel ödülünün sahibi olan Avcı, cam kazıma tekniğine ilişkin yüksek lisans eğitimindeki tezini kitaplaştırmayı hedefliyor.

- "Türkiye'yi temsil edip ödül almaktan mutlu oldum" Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Avcı, AA muhabirine, geçmişte dekor olarak kullanılan geleneksel cam kazıma tekniğini çalışmalarında ana teknik olarak ele aldığını söyledi. Yaptığı eserlerin özel ve sıra dışı olduğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu: "Dünyanın önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden Floransa Bienali'ne katılma daveti aldım. Sürecin başlamasıyla atölye çalışmalarım yaklaşık 6 ay sürdü. Tüy, sergilerimde daha önce de kullandığım bir imgeydi. Burada 20 tüy imgesini farklı şekilde dizerek bir hareket hissi yaratmaya çalıştım. İşlerim orada çok ilgi gördü. Bienal, 8 gündü. 9'uncu günde bir ödül törenimiz vardı. Ödül töreninde iki ödüle layık görüldüm. Türkiye'yi temsil edip ödül almaktan mutlu oldum." Avcı, 20 parçadan oluşan serisinde gökyüzünden bir tüyün düşme anlarını işlediğini kaydetti.