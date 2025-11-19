Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 04:38 Güncelleme: 19.11.2025 - 04:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İ.M.T. (22) idaresindeki 26 ALU 341 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        "AB, irade ortaya koymalı"
        "AB, irade ortaya koymalı"
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğini devirip karşı yöne geçti
        Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğini devirip karşı yöne geçti
        Rektör Adıgüzel: "Kurumsal akreditasyon süreci üniversitemiz için çok öneml...
        Rektör Adıgüzel: "Kurumsal akreditasyon süreci üniversitemiz için çok öneml...
        Anadolu Üniversitesinde Gitar Sanat Dalı Konseri
        Anadolu Üniversitesinde Gitar Sanat Dalı Konseri
        Anadolu Üniversitesi'nde "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinl...
        Anadolu Üniversitesi'nde "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinl...
        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı
        ESOGÜ'de bağımlılık temalı karikatür sergisi açıldı Alkol, sigara ve teknol...
        ESOGÜ'de bağımlılık temalı karikatür sergisi açıldı Alkol, sigara ve teknol...