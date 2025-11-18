Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:00
        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Mermer Salonu'nda, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya KOAH Günü ve Alkol Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen sergide, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan çeşitli karikatür çalışmaları yer aldı.

        Etkinlik alanında ayrıca ziyaretçilere bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, kasım ayının Yeşilay için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün, bu üç bağımlılık türünün mesajını vermek adına genel merkezimiz tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen karikatür sergisini açıyoruz. Dünya KOAH Günü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Alkol Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Kurdele kesiminin ardından serginin gezilmesiyle devam eden programa, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı da katıldı.

        Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

