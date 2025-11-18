Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Mermer Salonu'nda, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya KOAH Günü ve Alkol Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen sergide, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan çeşitli karikatür çalışmaları yer aldı.

Etkinlik alanında ayrıca ziyaretçilere bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, kasım ayının Yeşilay için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün, bu üç bağımlılık türünün mesajını vermek adına genel merkezimiz tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen karikatür sergisini açıyoruz. Dünya KOAH Günü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Alkol Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."