Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi'nde "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesi'nde "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi.

        Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılığı Korteks Akademi Kurucusu Aslı Tutku Uygur yaptı. Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili ile öğrenciler katıldı.

        Uygur, konuşmasında girişimciliğin yalnızca bir iş kurma süreci olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

        "Girişimcilik yalnızca bir iş kurma faaliyeti değildir. Sosyal sorunları görme, çözüm üretme ve etki yaratma sorumluluğudur. Korteks Akademi’yi kurarken temel motivasyonum, insanların yaşamına dokunan ve bilgiye erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturmaktı."

        Uygur, sosyal girişimciliğin sosyal hizmetin değerleriyle birleştiğinde güçlü bir dönüşüm yarattığını söyledi.

        Etkinlik, Uygur'un öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı
        ESOGÜ'de bağımlılık temalı karikatür sergisi açıldı Alkol, sigara ve teknol...
        ESOGÜ'de bağımlılık temalı karikatür sergisi açıldı Alkol, sigara ve teknol...
        Yüksek kredi kartı komisyonlarına karşı esnaf çözümü bu yolla buldu Esnaf,...
        Yüksek kredi kartı komisyonlarına karşı esnaf çözümü bu yolla buldu Esnaf,...
        Kırsalda tarıma büyük destek Sivrihisar'da belediyeye ait tarım arazilerind...
        Kırsalda tarıma büyük destek Sivrihisar'da belediyeye ait tarım arazilerind...
        "Yunus Emre Sergisi" Anadolu Üniversitesi'nde açıldı
        "Yunus Emre Sergisi" Anadolu Üniversitesi'nde açıldı
        Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na çevirdi Türk bayrakları ile süsled...
        Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na çevirdi Türk bayrakları ile süsled...