Anadolu Üniversitesi'nde "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "Sosyal Hizmet Perspektifiyle Girişimcilik" etkinliği düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılığı Korteks Akademi Kurucusu Aslı Tutku Uygur yaptı. Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili ile öğrenciler katıldı.

Uygur, konuşmasında girişimciliğin yalnızca bir iş kurma süreci olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Girişimcilik yalnızca bir iş kurma faaliyeti değildir. Sosyal sorunları görme, çözüm üretme ve etki yaratma sorumluluğudur. Korteks Akademi’yi kurarken temel motivasyonum, insanların yaşamına dokunan ve bilgiye erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturmaktı."

Uygur, sosyal girişimciliğin sosyal hizmetin değerleriyle birleştiğinde güçlü bir dönüşüm yarattığını söyledi.

Etkinlik, Uygur'un öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla tamamlandı.