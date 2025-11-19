Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı TEKNOFEST Kulübü üyeleri, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir doğa farkındalığını artırmak amacıyla 200 fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:23
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı TEKNOFEST Kulübü üyeleri, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir doğa farkındalığını artırmak amacıyla 200 fidan dikti.

        Orman İşletme Müdürlüğü Fidan Dikim Alanı'nda çok sayıda öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de öğrencilerle fidan dikti.

        Rektör Adıgüzel, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitenin bu yıl başlattığı "Her Öğrencimiz Bir Fidan Projesi'ne değinerek, şöyle devam etti:

        "Anadolu Üniversitesi olarak bu yıl Eskişehir'e gelen her bir öğrencimiz için fidan dikmeyi vaat etmiştik. Bugün bu kapsamda üçüncü kez fidanları toprakla buluşturuyoruz. Etkinliği Teknofest Kulübü ile gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de dikim çalışmalarımız devam edecek. Bu yıl en az 5 bin fidanı Eskişehir'de toprakla buluşturacağız."

        TEKNOFEST Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yücel Tosun da kulüp olarak, bilim, teknoloji ve havacılık alanındaki çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini kaydetti.

