        Eskişehir'de aranan hükümlü saklandığı çatıda yakalandı

        Eskişehir'de aranan hükümlü saklandığı çatıda yakalandı

        Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 11:28
        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Tespit edilen adrese giden polislerin "Teslim ol" çağrısına cevap vermeyen zanlının yakalanması için düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

        Ekipler, A.A'yı çatı arasında bulunan izolasyon malzemesinin içinde saklanırken yakalandı.

        Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

