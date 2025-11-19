Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı

        Eskişehir Valiliğince hayata geçirilen, "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Hakkında Genelge" ile kentte son 2 senede 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valiliğince hayata geçirilen, "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Hakkında Genelge" ile kentte son 2 senede 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı.

        Valilikten 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım 2023'te uygulanmaya başlanan genelgeyle, sokakta çalıştırılan çocukların tespiti için çalışmalar başlatıldı.

        Bu kapsamda, sokakta çalıştırıldığı belirlenen, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağlarındaki 294 çocuk, eğitime kazandırıldı.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, çocukların milletin umudu ve yarınların güvencesi olduğunu belirtti.

        Tüm çocukların doğuştan yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklara sahip olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, şunları kaydetti:

        "Eskişehir Valiliği olarak bizler de ilimizdeki her bir çocuğumuzun sevgi dolu bir ortamda büyümesi, hayallerinin peşinden koşabilmesi ve kendini güvende hissetmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizdeki evlatlarımız olmak üzere dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, onlara barış, sağlık ve mutluluk dolu aydınlık bir gelecek diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        ESO'ya AB'den 125 bin Avroluk hibe
        ESO'ya AB'den 125 bin Avroluk hibe
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yak...
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yak...
        Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyet...
        Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyet...
        Direği devirip karşı yöne geçmişti: 2.26 promil alkollü çıktı
        Direği devirip karşı yöne geçmişti: 2.26 promil alkollü çıktı
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
        Gençlik hayalini gerçekleştirdi; 30 yıl sonra oğlu ile aynı üniversitede ok...
        Gençlik hayalini gerçekleştirdi; 30 yıl sonra oğlu ile aynı üniversitede ok...