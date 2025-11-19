Eskişehir'de 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı

Eskişehir Valiliğince hayata geçirilen, "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Hakkında Genelge" ile kentte son 2 senede 294 çocuk sokakta çalıştırılmaktan kurtarıldı.

Valilikten 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım 2023'te uygulanmaya başlanan genelgeyle, sokakta çalıştırılan çocukların tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, sokakta çalıştırıldığı belirlenen, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağlarındaki 294 çocuk, eğitime kazandırıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, çocukların milletin umudu ve yarınların güvencesi olduğunu belirtti.

Tüm çocukların doğuştan yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklara sahip olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Eskişehir Valiliği olarak bizler de ilimizdeki her bir çocuğumuzun sevgi dolu bir ortamda büyümesi, hayallerinin peşinden koşabilmesi ve kendini güvende hissetmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizdeki evlatlarımız olmak üzere dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, onlara barış, sağlık ve mutluluk dolu aydınlık bir gelecek diliyorum."