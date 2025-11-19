Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Ayrıca aracın şasi numarasından yapılan sorgulamada otomobilin asıl plakasının farklı olduğu belirlendi. Gerçek plakası üzerinden yapılan sorgulamada trafikten men olduğu tespit edilen araç, otoparka çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.