Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi yunus timleri tarafından Fevziçakmak Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında polisin durdurmak istediği bir otomobil, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucunda otomobilin sürücüsü O.K, polis ekiplerince yakalandı.
O.K'ye çeşitli suçlardan 79 bin 761 lira ceza uygulandı.
Ayrıca aracın şasi numarasından yapılan sorgulamada otomobilin asıl plakasının farklı olduğu belirlendi. Gerçek plakası üzerinden yapılan sorgulamada trafikten men olduğu tespit edilen araç, otoparka çektirildi.
