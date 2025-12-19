Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:56
        
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.Ü. ve R.E.P. bıçakla yaralanırken, A.P. ise darbedildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Polis, kavgaya karışan zanlılar Y.O, V.Z, A.K. ve S.Ş'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

