Eskişehir'de izinsiz kazı yapan bir şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
