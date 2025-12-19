Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Operasyonda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        İzinsiz kazı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
        İzinsiz kazı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
        'Toprağın Altından Sofranın Üstüne: Küllüoba'da Ekmeğin Arkeolojisi' başlık...
        'Toprağın Altından Sofranın Üstüne: Küllüoba'da Ekmeğin Arkeolojisi' başlık...
        51 yaşındaki Türkçe öğretmeni 3 gündür kayıp
        51 yaşındaki Türkçe öğretmeni 3 gündür kayıp
        Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) eğitimi paneli gerçekleşti...
        Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) eğitimi paneli gerçekleşti...
        Sürdürülebilir ve modern tarım uygulamaları ele alındı
        Sürdürülebilir ve modern tarım uygulamaları ele alındı
        Başkan Albayrak, vatandaşların taleplerini dinledi
        Başkan Albayrak, vatandaşların taleplerini dinledi