Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis kontrol noktasından kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi.
İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Şahin Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri, A.O. idaresindeki 26 UA 108 plakalı otomobil durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu İsmail Gaspıralı Üst Geçidi'nde A.Ü. idaresindeki 26 AHC 962 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazanın ardından yakalanan sürücü A.O'nun, alkollü olduğu belirlendi.
Polisin 21 bin 694 lira ceza uyguladığı sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi.
