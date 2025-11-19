Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis kontrol noktasından kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis kontrol noktasından kaçarken kaza yapan alkollü sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi.

        İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Şahin Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri, A.O. idaresindeki 26 UA 108 plakalı otomobil durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu İsmail Gaspıralı Üst Geçidi'nde A.Ü. idaresindeki 26 AHC 962 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazanın ardından yakalanan sürücü A.O'nun, alkollü olduğu belirlendi.

        Polisin 21 bin 694 lira ceza uyguladığı sürücünün stajyer ehliyeti iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Direği devirip karşı yöne geçmişti: 2.26 promil alkollü çıktı
        Direği devirip karşı yöne geçmişti: 2.26 promil alkollü çıktı
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
        Gençlik hayalini gerçekleştirdi; 30 yıl sonra oğlu ile aynı üniversitede ok...
        Gençlik hayalini gerçekleştirdi; 30 yıl sonra oğlu ile aynı üniversitede ok...
        Tuval gibi kullandığı camı sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor
        Tuval gibi kullandığı camı sabırla işleyip sanat eserine dönüştürüyor
        Konkordato süreci ve uygulamaları değerlendirildi
        Konkordato süreci ve uygulamaları değerlendirildi
        Güvercinler için adeta açık büfe Yüzlerce güvercin açık alandaki hububat yı...
        Güvercinler için adeta açık büfe Yüzlerce güvercin açık alandaki hububat yı...