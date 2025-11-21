Eskişehir'de müstehcen içerikli eğlence düzenleneceği yönünde paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Eskişehir'de müstehcen içerikli eğlence düzenleneceği yönünde paylaşım yapan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Sarı Kart-Kırmızı Kart Party" isimli müstehcen içerikli bir eğlence düzenleneceğine dair paylaşıma ilişkin çalışma başlatıldı.
Gerçeği yansıtmadığı belirlenen paylaşımı yapan E.Z, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalandı.
Gözaltına alınan E.Z'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
