        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de lösemili çocuklar yararına futbol maçı oynandı

        Eskişehir'de lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:46
        Eskişehir'de lösemili çocuklar yararına futbol maçı oynandı
        Eskişehir'de lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı yapıldı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maça, Eskişehir Birinci Amatör Lig ekiplerinden Baransel Spor Futbol Kulübü ile Çanakkale'nin Bayramiç Futbol Kulübü'nün futbolcuları, ellerinde turuncu renkli balonlarla çıktı.

        Karşılaşma öncesi Bayramiç Futbol Kulübü oyuncuları, "Sende Gönüllü Ol, Yaşama El Ver" yazılı pankartla seremonide yer aldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından her iki takımın oyuncuları ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Midilli tarafından karşılaşma öncesinde hakemlere ve iki takımın kaptanlarına plaket verildi.

        Karşılaşmayı ilkokul öğrencileri de tribünden takip etti.

        2011 yılında lösemiden kaybettiği oğlu Baransel'in adını yaşatmak için eşiyle 2016 yılında kurdukları Baransel Spor Futbol Kulübü'nün antrenörlüğünü yapan Gürol Bakırcı, AA muhabirine, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir organizasyon düzenlemek istediklerini söyledi.

        Organizasyonu üstlenen şirketinin desteğiyle futbol karşılaşması oynamaya karar verdiklerini kaydeden Bakırcı, şöyle konuştu:

        "Onlar bize, 'Bizim de Çanakkale'de köyümüzün güzel bir takımı var. Böyle bir maç, bir organizasyon yapabilir misiniz?' dediler. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaya karar verdik. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmadılar, buraya geldiler. Maçla ilgili bir davetiye bastırdık. Karşılaşmadan elde edilecek gelir, lösemili çocuklar için kullanılacak."

        Organizasyonu üstlenen firmanın kurucusu Naim Takoş ise Baransel Futbol Kulübü'nün kuruluş amacının kendilerini etkilediğini belirterek, benzer sağlık sorunları yaşayan çocuklara yönelik destek olup farkındalık yaratmayı istediklerini vurguladı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam eden Baransel Spor Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Muhammed Lamin ise lösemili çocuklara destek için bir arada olduklarını ifade ederek, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

        Karşılaşmadan elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak.

