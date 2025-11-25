Eskişehir'de "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği düzenlendi Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Açık Kapı Şubesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği gerçekleştirildi.

Giriş: 25.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:19

