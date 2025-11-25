Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği düzenlendi

        Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Açık Kapı Şubesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Açık Kapı Şubesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Karşı Sen De Dur De! El İzi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara Açık Kapı birimlerinin tanıtımı yapıldı ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu. Etkinlik kapsamında tanıtım tabelaları ve "el izi" baskısı vatandaşlarla paylaşıldı.

        Açık Kapı Şubesi görevlileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen faaliyetler, başvuru yolları ve takip süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

        Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da "el izi" baskısı yaparak etkinliğe destek verdi.

        Açık Kapı Şube Müdürü Üstün Ünlü ile müdürlük personeli de etkinlikte hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de lösemili çocuklar yararına futbol maçı oynandı
        Eskişehir'de lösemili çocuklar yararına futbol maçı oynandı
        Bursa ve çevre illerde AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıkla...
        Bursa ve çevre illerde AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele açıkla...
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Büyüyen Eskişehir için sanayicimizin yanında durmalı...
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Büyüyen Eskişehir için sanayicimizin yanında durmalı...
        AK Parti'li Gürcan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele G...
        AK Parti'li Gürcan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele G...
        Şehrin en kıdemli öğretmenini ziyaret ettiler TEI'de Öğretmenler Günü etkin...
        Şehrin en kıdemli öğretmenini ziyaret ettiler TEI'de Öğretmenler Günü etkin...
        Vali Aksoy: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle kadına...
        Vali Aksoy: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle kadına...