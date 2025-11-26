Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Her Öğrenci Bir Fidan Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

        Anadolu Üniversitesi tarafından 2025-2026 Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, Özbesin işbirliğiyle, eğitim yolculuğuna başlayan her öğrenci adına fidan dikilmesini amaçlayan "Her Öğrenci Bir Fidan" adlı projesi çerçevesinde Yunus Emre Ormanı için fidan dikim programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:54
        Eskişehir'de "Her Öğrenci Bir Fidan Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu
        Anadolu Üniversitesi tarafından 2025-2026 Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, Özbesin işbirliğiyle, eğitim yolculuğuna başlayan her öğrenci adına fidan dikilmesini amaçlayan "Her Öğrenci Bir Fidan" adlı projesi çerçevesinde Yunus Emre Ormanı için fidan dikim programı gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Anadolu Üniversitesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılını Yunus Emre Yılı ilan ettiklerini belirterek, yıl boyunca Yunus Emre'nin felsefesini ve sevgi dilini evrensel dille anlatacak birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

        Bu etkinlikler arasında en önemlisinin Yunus Emre Ormanı olacağını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

        "Yunus Emre Ormanı bizim için çok kıymetli bir adım. Son dönemde yaşadığımız orman yangınları başlamadan önce yaptığımız bir toplantıda, her öğrencimiz adına bir fidan dikeceğimiz projeyi hayata geçirmek istediğimizi konuşmuştuk. Ardından üzücü orman yangınları yaşandı ve yeşil vatanı savunurken orman şehitlerimiz oldu. Bu durum, 'Her Öğrenci Bir Fidan' adlı projemizi daha da anlamlı hale getirdi ve biz de çalışmalara başladık. Eskişehir'de 5 binden fazla fidan dikeceğiz."

        Adıgüzel, yaklaşık 100 dönümlük alanın yapılan işbirliğiyle Yunus Emre Ormanı olarak tahsis edildiğini dile getirerek, alandaki toprağın yapısına uygun ağaç türlerinin belirlenmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile araştırma çalışmaları yürütüldüğünü vurguladı.

        Dikilecek fidanların bölgenin florasına, iklimine ve toprak yapısına uygun türlerden seçileceğini kaydeden Adıgüzel, "Sadece çam fidanı dikmekle yetinmeyeceğiz. Bunun yanında ormanda yetişebilecek meyve fidanlarının da bulunmasını istedik. Yalnızca insanların tüketebileceği meyveler değil, hayvanların da faydalanabileceği, yiyebileceği meyve türleri yer alsın istedik. Dolayısıyla çok bütüncül düşünerek, yaşayan tüm canlılara hizmet edebilecek bir orman oluşturmayı hedefledik." dedi.

        Özbesin Protokol Müdürü Orhan Erçevik ise dikilen her fidanın, vatana duyulan sevgi ile geleceğe karşı üstlenilen sorumluluğu simgelediğine dikkati çekti.

        Açılış konuşmalarının ardından, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras tarafından verilen kısa eğitimin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

