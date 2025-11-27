Eskişehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.

