        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Giriş: 27.11.2025 - 00:40 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:40
        Eskişehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
        Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

        Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20'si yakalandı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

