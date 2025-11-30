Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 01:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 01:59
        Eskişehir'de bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

        İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

