Eskişehir'de çekiciye yüklenerek arızalı görünümü verilen araçta 480 tabanca ele geçirildi

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce hafif ticari araçta yapılan aramada, parçalanmış halde 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili ve 2 bin 891 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara-Eskişehir kara yolu uygulama noktasında üzerinde hafif ticari araç taşıyan bir çekici durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.