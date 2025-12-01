"Eskişehir Kazıları Sergisi" Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı

Açılış törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcıları Adem Keleş ve Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ın katıldığı serginin 11 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Kentin tarihini ve kültürel birikimini yansıtan seçili eserler, bilgilendirici panolar ve görsel materyallerle desteklenerek sergide yer aldı.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "Eskişehir Kazıları Sergisi" açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.