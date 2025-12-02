Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" konuşuldu

        Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" başlıklı seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, "YEDAM'da Sosyal Hizmet Uzmanlığına Giden Yol" başlıklı seminer düzenledi.

        Seminere konuşmacı olarak katılan YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı, sosyal hizmette kariyer planlamasında kişisel farkındalığın önemli olduğunu belirterek, farklı kurumlarda edindiği deneyimlerin mesleki bakış açısını geliştirdiğini söyledi.

        Bağımlılık alanında çalışmanın bilinçli bir tercih olduğunu ifade eden Palancı, birey, aile ve çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesinin bu alandaki hizmeti daha etkili kıldığını kaydetti.

        Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ve teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        İnönü'de metruk haldeki halı yıkama yeri yenilenip vatandaşların hizmetine...
        İnönü'de metruk haldeki halı yıkama yeri yenilenip vatandaşların hizmetine...
        Eskişehir'de hakeme saldırı kameraya yansıdı Gözaltına alınan 2 şüpheli tut...
        Eskişehir'de hakeme saldırı kameraya yansıdı Gözaltına alınan 2 şüpheli tut...
        Eskişehir'de "Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi" düzenlendi
        Eskişehir'de "Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi" düzenlendi
        Rektör Çolak: "Engelli vatandaşlara sağlanan imkânlar o ülkenin gelişmişlik...
        Rektör Çolak: "Engelli vatandaşlara sağlanan imkânlar o ülkenin gelişmişlik...
        'Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenliklerinin Yansımaları'...
        'Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenliklerinin Yansımaları'...
        ÜYEP başvuruları başladı
        ÜYEP başvuruları başladı