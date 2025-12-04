Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Oğuz Akçay (30) idaresindeki 26 AJY 447 plakalı motosiklet, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde dönüş için manevra yapan H.K. (41) yönetimindeki 26 BZ 089 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuz Akçay yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü H.K. ise gözaltına alındı.
