        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:42
        Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Oğuz Akçay (30) idaresindeki 26 AJY 447 plakalı motosiklet, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde dönüş için manevra yapan H.K. (41) yönetimindeki 26 BZ 089 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuz Akçay yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü H.K. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

