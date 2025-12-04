Eskişehir'de "engelsiz" voleybol maçı düzenlendi

Müsabakanın sonunda, Özkay ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, ödülleri takdim etti.

Anadolu Üniversitesi olarak engelli bireylerin, toplum içinde diğer bireylerle eşit haklarla yer alabileceğini bilen bir kurum olduklarını dile getiren Özkay, "Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren tek yüksekokula sahip olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

