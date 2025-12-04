Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "engelsiz" voleybol maçı düzenlendi

        Eskişehir'de Engelliler Günü kapsamında "engelsiz" voleybol maçı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:24
        Eskişehir'de "engelsiz" voleybol maçı düzenlendi
        Eskişehir'de Engelliler Günü kapsamında "engelsiz" voleybol maçı yapıldı.

        Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Spor Salonu'nda Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin mücadele ettiği etkinlikte konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, engellilerin topluma entegre edilmesinin önemini belirtti.

        Anadolu Üniversitesi olarak engelli bireylerin, toplum içinde diğer bireylerle eşit haklarla yer alabileceğini bilen bir kurum olduklarını dile getiren Özkay, "Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren tek yüksekokula sahip olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Müsabakanın sonunda, Özkay ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, ödülleri takdim etti.

