Eskişehir'de iş kazasında ağır yaralanan işçinin bacağı hızlı müdahaleyle kurtarıldı

Eskişehir'de seramik fabrikasında çalışırken forklift çarpması sonucu ağır yaralanan Özlem Uysal'ın bacağı, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kesilmekten kurtarıldı.

Kentteki bir seramik fabrikasının paketleme bölümünde çalışan 36 yaşındaki Uysal, geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde Uysal'ın sağ bacağında ciddi doku kaybı ve çok parçalı kırıklar, sol ayak bileğinde ise ezilme nedeniyle kırıklar bulunduğu tespit edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Eser ve ekibinin hızlı müdahalesiyle ameliyata alınan Uysal'ın bacağı, kesilmekten kurtarıldı.

Hastanede 6 yıldır görev yapan Eser, gazetecilere, kazanın ardından zaman kaybetmeden müdahale ettiklerini ve multidisipliner yaklaşımla hastanın bacağını korumayı başardıklarını söyledi.

Hastanın "ezilme tipi" yaralanmayla hastaneye başvurduğunu belirten Eser, "Sağ bacakta belirgin doku kaybı, bacak kemiklerinde çok parçalı kırıklar ve sol ayak bileğinde yine kırık mevcuttu. Böyle durumlarda zaman çok kritik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı, doğru ve koordineli bir müdahaleyle hastayı hemen ameliyata aldık." dedi.