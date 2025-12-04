Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iş kazasında ağır yaralanan işçinin bacağı hızlı müdahaleyle kurtarıldı

        Eskişehir'de seramik fabrikasında çalışırken forklift çarpması sonucu ağır yaralanan Özlem Uysal'ın bacağı, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kesilmekten kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:21
        Kentteki bir seramik fabrikasının paketleme bölümünde çalışan 36 yaşındaki Uysal, geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde Uysal'ın sağ bacağında ciddi doku kaybı ve çok parçalı kırıklar, sol ayak bileğinde ise ezilme nedeniyle kırıklar bulunduğu tespit edildi.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Eser ve ekibinin hızlı müdahalesiyle ameliyata alınan Uysal'ın bacağı, kesilmekten kurtarıldı.

        Hastanede 6 yıldır görev yapan Eser, gazetecilere, kazanın ardından zaman kaybetmeden müdahale ettiklerini ve multidisipliner yaklaşımla hastanın bacağını korumayı başardıklarını söyledi.

        Hastanın "ezilme tipi" yaralanmayla hastaneye başvurduğunu belirten Eser, "Sağ bacakta belirgin doku kaybı, bacak kemiklerinde çok parçalı kırıklar ve sol ayak bileğinde yine kırık mevcuttu. Böyle durumlarda zaman çok kritik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı, doğru ve koordineli bir müdahaleyle hastayı hemen ameliyata aldık." dedi.

        Eser, ameliyatta öncelikle yaralanan bölgedeki doku kaybını önleyici temizliğin yapıldığını, ardından kırıkların ortopedik implantlarla tespit edildiğini kaydederek, "Bu seviyedeki bir bacak yaralanmasında zamanında müdahale edilmezse bacak kaybı ihtimali yüzde 70-80 civarındadır. Uyguladığımız cerrahi yöntemlerle hastamızın bacağını korumayı başardık." ifadesini kullandı.

        Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğuna değinen Eser, kırıkların ortalama 3 ayda kaynayacağını, bu süreçte hastanın koltuk değnekleriyle yürüyebileceğini anlattı.

        Evli ve üç çocuk annesi Uysal ise 5 tonluk forkliftin aniden manevra yapmasıyla ayağının aracın altına girdiğini ifade ederek, "Çok büyük bir acıydı. O an ölüyorum sandım. Bacağımı kaybedeceğim diye çok korktum ama şükür ki kurtarıldı." diye konuştu.

        Uysal, doku takibi amacıyla hastanede 7 gün daha kalacağını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

