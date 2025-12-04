Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 19:57 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı Kerkez, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ömrü Yılmaz ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Koray Demirci'den oluşan heyetle Eskişehir Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarete Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri de katıldı.

        Daha sonra Kerkez, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

        Kerkez, Eskişehir'de 1923-1935 yılları arasında Yargıtay Hizmet Binası olarak faaliyet gösteren, şimdi ise Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Binası olarak hizmet veren koruma altındaki yapıyı, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmesi projesi kapsamında inceledi.

        Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir Hakimevi'ni de ziyaret edip Eskişehir'den ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Evden 15 gram altın çalan 3 şüpheli yakalandı
        Evden 15 gram altın çalan 3 şüpheli yakalandı
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Eskişehir Adliyesi'ne ziyaret
        Hayatını kaybeden motosikletlinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
        Hayatını kaybeden motosikletlinin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
        DİLKOM'da "Otizm Perspektifinden Dil ve Konuşma Terapisi" söyleyişi DİLKOM...
        DİLKOM'da "Otizm Perspektifinden Dil ve Konuşma Terapisi" söyleyişi DİLKOM...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü