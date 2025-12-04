Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı Kerkez, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ömrü Yılmaz ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Koray Demirci'den oluşan heyetle Eskişehir Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarete Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri de katıldı.

Daha sonra Kerkez, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

Kerkez, Eskişehir'de 1923-1935 yılları arasında Yargıtay Hizmet Binası olarak faaliyet gösteren, şimdi ise Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Binası olarak hizmet veren koruma altındaki yapıyı, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmesi projesi kapsamında inceledi.

Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir Hakimevi'ni de ziyaret edip Eskişehir'den ayrıldı.